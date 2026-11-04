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Çarptığı yayayı metrelerce havaya savurup kaçtı

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İstanbul Beylikdüzü’nde işe gitmek için yola çıkan bir vatandaş, dönüş yapan ticari taksinin çarpmasıyla metrelerce havaya savruldu. Ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, sürücünün durmadan olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza dün sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

TAKSİNİN ÇARPMASIYLA HAVAYA SAVRULDU

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde işe giden bir vatandaşa caddeye dönüş yapan ticari taksi çarparak metrelerce havaya savurdu. Kaza sonrası yaya ağır yaralanırken ticari taksi ise olay yerinde durmadan kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çarptığı yayayı metrelerce havaya savurup kaçtı
Başlık ResmiÇarptığı yayayı metrelerce havaya savurup kaçtı

YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşın karşıya geçerken taksinin çarpması, havaya savrulması ve taksinin kaçması yer aldı.

Çarptığı yayayı metrelerce havaya savurup kaçtı
Başlık ResmiÇarptığı yayayı metrelerce havaya savurup kaçtı

"KONTROLSÜZ GELEN ŞAHIS FARK ETMEYEREK ÇARPIP KAÇIYOR"

Olayın yaşandığı caddede esnaflık yapan Şakir Yıldız isimli vatandaş, "Vatandaş buraya arabasını park etmiş. Karşı tarafta ATM'den para çekmeye gelen kontrolsüz şahıs adamı fark etmeyerek çarpıp kaçıyor. Galiba kafatasında ve kaburgalarında çatlaklar varmış" dedi.

Çarptığı yayayı metrelerce havaya savurup kaçtı
Başlık ResmiÇarptığı yayayı metrelerce havaya savurup kaçtı
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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