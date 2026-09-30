İstanbul’da bir avukatın cezaevindeki müvekkiline içinde 100 lira bulunan poşetle uyuşturucu verdiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Ümit Ö.’yü yasak eşya sokma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından toplam 23 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

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Müvekkiline para poşeti içinde uyuşturucu verirken yakalanan ve başka tutuklulara da madde temin ettiği iddia edilen avukat Ümit Ö., duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarını zincirleme şekilde işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Cezaevine avukat olarak girdi, mahkûm olarak çıktı! 23 yıl hapse çarptırıldı

AVUKATIN PES DEDİRTEN SAVUNMASI

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Ümit Ö., "Hukuk Fakültesi 1. sınıfından tüm sınıfları boyunca evrensel bir ilke olan şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca beratımı, mahkemeniz aksi kanaatte ise uzun tutukluluk sürem, yaşadığım aile yakınlarımın kaybı, mesleğim gereği de müvekkillerimle olan işimi yapamamamdan kaynaklı maddi zararlarımın gözetilerek her türlü adli kontrol tedbirine razı olduğumu bildirerek tahliyemi, lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Cezaevine avukat olarak girdi, mahkûm olarak çıktı! 23 yıl hapse çarptırıldı

DEFALARCA KEZ YAPMIŞ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapma suçlarını birden fazla kez işlediğini kaydederek, 23 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDE 100 LİRALIK POŞET DETAYI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık avukatın cezaevinde görüştüğü bir müvekkiline içerisinde 100 lira bulunan uyuşturucu madde verdiği belirtilmişti.

Uyuşturucu maddenin görüşmenin hemen ardından hükümlünün üzerinde ele geçirildiği aktarılmıştı.

Cezaevine avukat olarak girdi, mahkûm olarak çıktı! 23 yıl hapse çarptırıldı

İddianamede, sanığın başka hükümlülere de uyuşturucu madde temin ettiği yönündeki iddialara ilişkin soruşturmaların sürdüğü kaydedilmişti.

Sanığın, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan ise 20 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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