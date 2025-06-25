Çocukları karne alan Suriyeliler ülkelerine dönüyor!

Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda okulların sona ermesiyle yoğunluk yaşanıyor. Eğitim ve öğretim döneminin sona ermesiyle çocukları karnelerini alan Suriyeli aileler, ülkelerine dönüş yoluna geçti.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi sona ermiş, Beşar Esad ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçmış ve ülkede yeni bir dönem başlamıştı. Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler savaşın sona ermesiyle yeniden ülkelerine dönmeye başladı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyelilerin geçişleri sürerken, okulların yaz tatiline girmesiyle dönüşler arttı. Türkiye'de eğitim alan Suriyeli çocuklar, ilk defa görecekleri Suriye'ye gitmek için sınır kapısına akın etti.

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"14 YILDIR TÜRKİYE'DEYİM VE İLK DEFA SURİYE'YE GİDECEĞİM"

14 yıl sonra ülkesine okulundan aldığı onur belgesiyle birlikte dönen Zeynep Brijavin, "Ben 11'inci sınıfı bitirdim ve 12'nci sınıfa geçtim. Karne olarak onur belgesi aldım. Okulum çok güzel geçti. Burada çok iyi insanlar var ve onlar da bize iyi davrandılar. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimizi çok özlüyorum. İnşallah birkaç ay sonra Türkiye'ye geri dönüp arkadaşlarımla görüşeceğim. 14 yıldır Türkiye'deyim ve ilk defa Suriye'ye gideceğim. İlk ülkeme gittiğimde aileme, büyükanneme ve amcamlara bakacağım" diye konuştu.

"ÖNCEDEN HİÇ ÜLKEME GİTMEDİM"

6 yıldır Türkiye'de olan ve büyüyünce hafız olmak isteyen İzzettin Haff, "Ben 6 yıldır Türkiye'deyim. Bu yıl derslerimi çalıştım ve ödevlerimi yaptım. Karnemi aldım ve ülkeme gideceğim için mutluyum. Önceden hiç ülkeme gitmedim. Ülkeme ilk defa gittiğimde, oraları gezip göreceğim. Büyüyünce hafız olacağım" ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARIMI VE ÖĞRETMENLERİMİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Arkadaşları ve öğretmenleriyle vedalaştıklarında gözyaşına hakim olamadığını belirten Abdullah Haff ise şunları söyledi:

"Karnem iyiydi. 6'ncı sınıfı bitirip 7'nci sınıfa geçtim. Bu yıl okul çok güzel geçti. Derslerimizi çalıştık ve oyunlar oynadık. Öğretmenlerimiz ders çalıştırıp oyunlar oynattı. Ülkeme ilk gittiğimde komşularımızı gezeceğiz. Babaannemleri görmeye gideceğiz. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özleyeceğim. Dün onlarla vedalaştık ve çok ağladık. Çok güzel arkadaşlarım vardı. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim çok iyiydiler. Onları çok özleyeceğim"