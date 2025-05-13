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Çöpteki kafatasından 31 yıllık mazi çıktı! Eşinin yaptığı temizlik başına bela oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çöpteki kafatasından 31 yıllık mazi çıktı! Eşinin yaptığı temizlik başına bela oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da çöp konteynerinde bulunan kafatasının 31 yıl önce tıp fakültesi öğrencisi Doktor G.S.'nin mezarlıktan çalışma yapmak için aldığı, eşinin de 'fazlalık' olduğu için attığı ortaya çıktı.

Trajikomik olay Adana'da yaşandı. Seyhan ilçesinde Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, İsa Kaplan isimli vatandaş çöpten hayvanlara ekmek toplarken kağıda sarılı poşeti fark etti. 

Poşeti açtığında karşısına çıkan insan kafatası karşısında büyük şok yaşayan Kaplan, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kafatası Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çöpteki kafatasından 31 yıllık mazi çıktı! Eşinin yaptığı temizlik başına bela oldu - 1. Resim

30 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafatasının kaynağını belirlemek için geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, 30 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucunda kafatasının 51 yaşındaki Uzman Doktor G.S.'ye ait olduğunu tespit etti.

TEMİZLİK YAPARKEN ÇÖPE ATMIŞ

Yapılan araştırmada, G.S.'nin 1994 yılında tıp fakültesi öğrencisiyken Hatay'ın Samandağ ilçesinde mezarlıktan geçen bir yol çalışması sırasında ortaya çıkan kemiklerden bir kafatasını aldığı belirlendi.

Çöpteki kafatasından 31 yıllık mazi çıktı! Eşinin yaptığı temizlik başına bela oldu - 2. Resim

G.S.'nin, yetkililere tıp öğrencisi olduğunu söyleyerek kafatasını bilimsel inceleme amacıyla aldığı, o günden bu yana da gittiği her şehre götürdüğü tespit edildi. Ancak G.S.'nin öğretmen eşi G.I.S.'nin (42), evde temizlik yaptığı sırada kafatasını "fazlalık" olarak görüp kağıda sararak poşet içinde çöpe attığı ortaya çıktı.

Çöpteki kafatasından 31 yıllık mazi çıktı! Eşinin yaptığı temizlik başına bela oldu - 3. Resim

Gözaltına alınan G.S. ifadesinde, "Bilimsel incelemeler için öğrencilik yıllarımda aldım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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