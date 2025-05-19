Çorlu Tevfik Deniz'in korkunç ölümünü konuşuyor: Otoparkta düştü, araç ezdi
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Tekirdağ'da açık otoparkta bilinmeyen bir nedenle düşen adamın üzerinden araç geçti. Yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.
Korkunç olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı. Çorlu Belediyesine ait açık otoparkta bulunan 64 yaşındaki Tevfik Deniz, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Bu sırada otoparktan çıkmak isteyen H.A.A'nın (34) kullandığı otomobil, yerdeki Deniz’in üzerinden geçti.
ARAÇTAN ÇIKINCA GÖRDÜ
Sürücü, aracı durdurup dışarı çıktığında yerde yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü H.A.A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Çağla Çağlar