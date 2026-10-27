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'Daltonlar'a 30 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

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'Daltonlar'a 30 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Başlık Resmi'Daltonlar'a 30 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 30 ilde "Daltonlar" suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30’u çocuk yaşta 85 zanlı yakalandı. Mesajlaşma grubunda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen suç ağının, sosyal medya platformları üzerinden temin edilen tetikçileri WhatsApp gruplarına dahil ederek saldırttıkları anlaşıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, yeni nesil organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

KARANLIK YAPI ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin çalışmasında, sosyal medyadan tetikçi temin ederek kapalı mesajlaşma grupları üzerinden suç eylemleri organize eden ve yurt dışından yönetildiği değerlendirilen "Daltonlar" adlı çetenin karanlık yapılanması deşifre edildi.

WHATSAPP ÜZERİNDEN TETİKÇİ SEVKİ

Çete tarafından sosyal medya platformları üzerinden temin edilen tetikçilerin WhatsApp gruplarına dahil edilerek suç eylemleri gerçekleştirmek üzere yönlendirildikleri tespit edilirken, söz konusu mesajlaşma gruplarında tetikçilerin saldırı hazırlığında oldukları anlaşıldı.

30 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Zanlıların kimlik bilgilerinin tek tek belirlenmesinin ardından bu sabah İstanbul başta olmak üzere Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van olmak üzere 30 farklı ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

30'U ÇOCUK 85 KİŞİ YAKALANDI

Baskınlarda 30’u adli süreçteki çocuk (ASÇ) olmak üzere 85 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ÇETEYİ RUSYA'DAN YÖNETTİ

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat devam ederken, soruşturmaya ilişkin dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Söz konusu çeteyi, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Beratcan Gökdemir'in Rusya'dan yönettiği değerlendirilirken, bu sabah yakalanan şüphelilerin üçte birinin çocuk olduğu ortaya çıktı.

Suç ağının, sosyal medya platformları üzerinden tetikçi temin ederek bu kişileri suçta kullanmak üzere yönlendirdiği belirlendi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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