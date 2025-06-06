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Dayısını bıçaklayan adam bayram günü cezaevine girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dayısını bıçaklayan adam bayram günü cezaevine girdi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da miras yüzünden kavga ettiği dayısını bıçakla yaralayan şahıs bayram günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay önceki gün Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz D. (44) ve yeğeni Yılmaz K. arasında iddiaya göre miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. 

DAYISINI BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yılmaz K, bıçakla dayısını yaraladı.

TABURCU OLDUĞU GİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yılmaz D, yeğeni ile kavgaya karıştıkları gerekçesiyle akrabaları Cumali K. (48) ve A.Ç'den (16) şikayetçi oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

BAYRAM GÜNÜ CEZAEVİNE GİRDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yılmaz K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, babası Cumali K. ile kuzeni A.Ç. ise serbest bırakıldı.

Taraflar arasındaki kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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