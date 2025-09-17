Dengesini kaybeden genç cebindeki bıçağın üstüne düştü

Kırşehir'in Mucur ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki İ.Ç., kablo tamiri yaparken dengesini kaybederek düştü. Genç, cebinde bulunan bıçağın karnına saplanması sonucu ağır yaralandı.

Düşme esnasında cebindeki bıçağın karnına saplanmasıyla ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İ.Ç., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.