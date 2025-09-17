Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dengesini kaybeden genç cebindeki bıçağın üstüne düştü

Dengesini kaybeden genç cebindeki bıçağın üstüne düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Dengesini kaybeden genç cebindeki bıçağın üstüne düştü
3. Sayfa Haberleri

Kırşehir'de tamir yaparken dengesini kaybeden genç, cebindeki bıçağın karnına saplanmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki İ.Ç., kablo tamiri yaparken dengesini kaybederek düştü. Genç, cebinde bulunan bıçağın karnına saplanması sonucu ağır yaralandı.

Düşme esnasında cebindeki bıçağın karnına saplanmasıyla ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Dengesini kaybeden genç cebindeki bıçağın üstüne düştü - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

İ.Ç., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

