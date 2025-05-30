Denizli'de faciaya ramak kala: Tonlarca ağırlıktaki mermer altında ezilmekten son anda kurtuldu
Denizli Honaz'da seyir halindeki tırın dorsesinden kayan tonlarca ağırlıktaki mermer bloğu yola düştü. Karşı yönden gelen otomobil sürücüsü, bir anda önüne düşen dev mermer bloğa çarpmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtuldu.
Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi yakınlarında facianın eşiğinden döndüldü. Bölgede faaliyet gösteren bir mermer ocağından yüklediği mermer bloğunu taşıyan tır, seyir halindeyken girdiği virajda dorsenin sallanması sonucu taşıdığı yükü yola düşürdü.
SÜRÜCÜNÜN MANEVRASI FACİAYI ÖNLEDİ
Mermer bloğunun düştüğü esnada karşı yönden gelen otomobil, tonlarca ağırlıktaki bloğa çarpmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsünün ani manevrası büyük bir kazayı önledi.
ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA
Mermer bloğunun otomobilin önüne düşme anı araç kamerasına anbean yansıdı. Facianın kıl payı atlatıldığı anlara ait görüntülerde, virajı dönen tırın dorsesinden mermer bloğun yola düştüğü ve otomobilin manevra yaparak kurtulduğu anlar yer aldı.