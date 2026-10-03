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Denizli’de sıcak saatler! Akaryakıt istasyonundaki yakıt tankeri alev alev yanıyor

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Denizli’de sıcak saatler! Akaryakıt istasyonundaki yakıt tankeri alev alev yanıyor
Başlık ResmiDenizli’de sıcak saatler! Akaryakıt istasyonundaki yakıt tankeri alev alev yanıyor

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde akaryakıt istasyonunda park halindeki yakıt tankerinde yangın çıktı. Alevlerin diğer depolama alanlarına sıçrama ihtimali nedeniyle ekipler alarma geçti, söndürme çalışmaları sürüyor.

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Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan yakıt tankerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Denizli’de sıcak saatler! Akaryakıt istasyonundaki yakıt tankeri alev alev yanıyor
Başlık ResmiDenizli’de sıcak saatler! Akaryakıt istasyonundaki yakıt tankeri alev alev yanıyor

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, istasyondaki diğer depolama alanlarına sıçrama riski bulunan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli’de sıcak saatler! Akaryakıt istasyonundaki yakıt tankeri alev alev yanıyor
Başlık ResmiDenizli’de sıcak saatler! Akaryakıt istasyonundaki yakıt tankeri alev alev yanıyor

CADDE TRAFİĞE KAPANDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak istasyonun bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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