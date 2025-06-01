Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Depremden kurtardığı tekstil ürünleri ve makineleri yangında küle döndü

Depremden kurtardığı tekstil ürünleri ve makineleri yangında küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Depremden kurtardığı tekstil ürünleri ve makineleri yangında küle döndü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’ın Defne ilçesinde, depremzede esnaf Atilla Çiçekli’ye ait tekstil deposunda çıkan yangında, iç çamaşırı üretiminde kullanılan kumaş, lastik ve makineler tamamen yandı. Çiçekli, depremde yıkılan iş yerlerinden kurtardığı ürünleri bu depoda sakladığını, yangın sonucu yaklaşık 10 milyon TL zarar ettiğini belirtti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Hatay'da alevlerin yükseldiği yangında depremzede esnaf Atilla Çiçekli'ye ait tekstil deposundaki ürünler ve makineler yanarak kullanılmaz hale geldi. Depremde yıkılan iş yerlerinden kurtardığı tekstil ürünlerini ve makinelerini yangında kaybeden Çiçekli, 10 milyon TL'lik kaybı olduğunu söyledi.

Depremden kurtardığı tekstil ürünleri ve makineleri yangında küle döndü - 1. Resim

Yangın, Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde olan Atilla Çiçekli'ye ait tekstil deposunda yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim olan tekstil deposu kısa sürede yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki ahırlara sıçramadan kontrol altına alınan yangında depodaki tekstil ürünleri ve makineler zarar gördü.

Depremden kurtardığı tekstil ürünleri ve makineleri yangında küle döndü - 2. Resim

Depremde iş yerleri yıkıldığı için yanan iş yerini depo olarak kullandığını ifade eden Çiçekli, çıkan yangında yaklaşık 10 milyon TL'lik maddi zarara uğradığını söyledi.

Depremden kurtardığı tekstil ürünleri ve makineleri yangında küle döndü - 3. Resim

"DEPREMDE İŞ YERLERİMİZDEN KURTARABİLDİKLERİMİZİ BURAYA DEPOYA KOYDUK AMA MAALESEF YANDI"

Tekstil deposunda çıkan yangında 10 milyon TL değerinde kaybı olduğunu iddia eden Atilla Çiçekli, şu ifadeleri kullandı:

"Depremde iş yerlerimiz yıkıldığı için burayı depo olarak kiraladık. Elektrik tesisatından çıkan yangın sonucunda depo yandı. Depremde iş yerlerimizden kurtarabildiklerimizi buraya depoya koyduk ama maalesef yandı. Ben iç çamaşırı imalat işini yapıyorum. Lastik, kumaş ve iç çamaşırlar depoda vardı. Bu olayda maalesef ilahi takdiri ama maddi ve manevi olarak kötü durumdayız. Depo yangını sonucunda yaklaşık 10 milyon TL zararımız var."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir ton 200 kiloluk "Memati" satıldı! Araba fiyatına tosun...Game of Thrones’un “Davos”u Madleen gemisinde! Gazze ablukasını kırmak için yolculuk başlıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolmuştu! Günler sonra acı haber geldi - 3. SayfaGünler sonra acı haber geldiEdirne'de bir otomobilin bagajından çıktı! Neoklasik döneme ait - 3. SayfaEdirne'de otomobilin bagajından çıktı! Neoklasik döneme aitMalatya'da korkunç kaza! Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - 3. SayfaDevrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybettiBeykoz'da otomobil dereye düştü, sürücü kaçtı - 3. SayfaBeykoz'da otomobil dereye düştü, sürücü kaçtıKırıkkale'de otomobil, kamyonet ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaOtomobil, kamyonet ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar varHusumetli akrabaların satırlı kavgası ölüm ile son buldu - 3. SayfaHusumetli akrabaların satırlı kavgası ölüm ile son buldu
Sonraki Haber Yükleniyor...