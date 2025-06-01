Depremden kurtardığı tekstil ürünleri ve makineleri yangında küle döndü

Hatay’ın Defne ilçesinde, depremzede esnaf Atilla Çiçekli’ye ait tekstil deposunda çıkan yangında, iç çamaşırı üretiminde kullanılan kumaş, lastik ve makineler tamamen yandı. Çiçekli, depremde yıkılan iş yerlerinden kurtardığı ürünleri bu depoda sakladığını, yangın sonucu yaklaşık 10 milyon TL zarar ettiğini belirtti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Hatay'da alevlerin yükseldiği yangında depremzede esnaf Atilla Çiçekli'ye ait tekstil deposundaki ürünler ve makineler yanarak kullanılmaz hale geldi. Depremde yıkılan iş yerlerinden kurtardığı tekstil ürünlerini ve makinelerini yangında kaybeden Çiçekli, 10 milyon TL'lik kaybı olduğunu söyledi.

Yangın, Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde olan Atilla Çiçekli'ye ait tekstil deposunda yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim olan tekstil deposu kısa sürede yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki ahırlara sıçramadan kontrol altına alınan yangında depodaki tekstil ürünleri ve makineler zarar gördü.

Depremde iş yerleri yıkıldığı için yanan iş yerini depo olarak kullandığını ifade eden Çiçekli, çıkan yangında yaklaşık 10 milyon TL'lik maddi zarara uğradığını söyledi.

"DEPREMDE İŞ YERLERİMİZDEN KURTARABİLDİKLERİMİZİ BURAYA DEPOYA KOYDUK AMA MAALESEF YANDI"

Tekstil deposunda çıkan yangında 10 milyon TL değerinde kaybı olduğunu iddia eden Atilla Çiçekli, şu ifadeleri kullandı: