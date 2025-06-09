Derdiniz ne! Bayram günü ortalığı savaş alanına çevirdiler: 17 kişi acımadan saldırdı

Hatay'da yabancı uyruklu iki grup arasında sözlü başlayan tartışma, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü o anlar vatandaş kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kurban Bayramı'nın 3. günü Hatay'ın İskenderun ilçesinde korku dolu anlara sahne oldu.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 2 grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 17 kişinin olduğu grupta herkes birbirine saldırdı, o anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tarafların birbirine saldırdığı ve kavganın bir süre devam ettiği görüldü.

Yumrukların havada uçuştuğu kavga, olay yerine polis ekipleri gelmeden vatandaşların müdahalesiyle son buldu.