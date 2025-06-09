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Derdiniz ne! Bayram günü ortalığı savaş alanına çevirdiler: 17 kişi acımadan saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da yabancı uyruklu iki grup arasında sözlü başlayan tartışma, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü o anlar vatandaş kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kurban Bayramı'nın 3. günü Hatay'ın İskenderun ilçesinde korku dolu anlara sahne oldu. 

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 2 grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 17 kişinin olduğu grupta herkes birbirine saldırdı, o anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Derdiniz ne! Bayram günü ortalığı savaş alanına çevirdiler: 17 kişi acımadan saldırdı - 1. Resim

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tarafların birbirine saldırdığı ve kavganın bir süre devam ettiği görüldü.

Derdiniz ne! Bayram günü ortalığı savaş alanına çevirdiler: 17 kişi acımadan saldırdı - 2. Resim

Yumrukların havada uçuştuğu kavga, olay yerine polis ekipleri gelmeden vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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