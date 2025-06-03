Dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerini bile şaşırttı

Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesinde vatandaşın duygularını sömürmeye çalışan dilenci yakalandı. Üst araması yapılan dilenciden 20 bin 575 TL çıkması zabıta ekiplerini şaşırttı.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından dilencilik yaptığı tespit edilen bir şahıs yakalandı.

PARALARA EL KONULDU

Yapılan üst aramasında şahsın üzerinden tam 20 bin 575 lira nakit çıkması ekipleri şaşırttı. Şahıs, zabıta müdürlüğü büro amirliğine götürülerek üzerinde bulunan paraya tutanakla el konuldu. Ayrıca ilgili kişi hakkında idari para cezası da uygulandı.

MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

Gebze Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bayram öncesi vatandaşların duygularını istismar ederek kazanç sağlamaya çalışan şahıslara yönelik denetimlerin artırılacağının ve bu tür faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizildi.

Zabıta ekipleri, vatandaşlardan bu tür durumlarla karşılaştıklarında yetkililere bilgi vermelerini de istedi.