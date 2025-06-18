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Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Diyarbakır&#039;da iki aile arasında kavga: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında taşlı, sopalı kavga çıktı. Kavgada, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Kırsal Meydanlık Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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