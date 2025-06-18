Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: Yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında taşlı, sopalı kavga çıktı. Kavgada, 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Kırsal Meydanlık Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir