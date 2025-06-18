Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Haziran 2025 23:31 - Güncelleme: 18 Haziran 2025 23:33 - Güncelleme:

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında taşlı, sopalı kavga çıktı. Kavgada, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Kırsal Meydanlık Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İlgili Haber Pazarda alışveriş kavgası meydan savaşına döndü

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir