Pazarda alışveriş kavgası meydan savaşına döndü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde aralarında kadınların da bulunduğu pazar yerinde alışveriş meselesi nedeniyle çıkan kavgada, meyve-sebze kasaları havada uçuştu. 5 kişinin yaralandığı kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Akçakale ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında iddiaya göre, müşteri ile pazarcı arasında arasında tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNE SEBZE MEYVE FIRLATTILAR

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kadınların da karıştığı kavgada taraflar birbirine taş, sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Bazı kişiler sebze ve meyve kasalarını birbirlerine fırlattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı, olay kontrol altına alındı.

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Kavgada yaralanan 5 kişiye, olay yerinde müdahale edilirken, çevredeki vatandaşların da araya girerek tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü. Kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.