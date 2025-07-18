Diyarbakır'da korku dolu anlar! Önce aracını sonra kendini ateşe verdi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi korku dolu anlara sahne oldu. Bir şahıs önce aracını, sonra kendini yaktı.

Dehşete düşüren olay Diyarbakır'da yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'ndeki sitede bir şahıs, hafif ticari aracına yakıcı madde dökerek önce aracını daha sonra kendisini yaktı.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İsmi öğrenilmeyen şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak hastaneye sevk edildi.