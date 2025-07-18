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Diyarbakır'da korku dolu anlar! Önce aracını sonra kendini ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Diyarbakır&#039;da korku dolu anlar! Önce aracını sonra kendini ateşe verdi
Diyarbakır, Bağlar, Yangın, İntihar Girişimi, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi korku dolu anlara sahne oldu. Bir şahıs önce aracını, sonra kendini yaktı.

Dehşete düşüren olay Diyarbakır'da yaşandı. 

Diyarbakır'da korku dolu anlar! Önce aracını sonra kendini ateşe verdi - 1. Resim

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'ndeki sitede bir şahıs, hafif ticari aracına yakıcı madde dökerek önce aracını daha sonra kendisini yaktı.

Diyarbakır'da korku dolu anlar! Önce aracını sonra kendini ateşe verdi - 2. Resim

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İsmi öğrenilmeyen şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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