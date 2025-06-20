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Diyarbakır'da taksi devrildi: 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Diyarbakır&#039;da taksi devrildi: 2 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'da taksinin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı.

Diyarbakır Bağcılar Mahallesi Eski Siverek Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen taksi, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve taksideki yolcu yaralandı. Sürücü, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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