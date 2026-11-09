Adana’da 1 ay önce dünyaevine giren genç çiftin, yatak odasında gizli bir bölmeye sakladıkları yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki düğün altınları çalındı. Dolmuşla mahalleye gelen 2 kadın hırsız, 12 dakika içinde çaldıkları altınlarla birlikte kayıplara karıştı.

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Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, geçen 27 Ekim'de Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi.

1 ay önce evlenen 25 yaşındaki Mehmet Atasoy, düğünlerinde takılan ve yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki altınları beğendiği otomobili satın almak amacıyla yatak odasındaki komodinin gizli bölmesinde sakladı.

Olay günü Mehmet Atasoy işe giderken, eşi ise kahvaltı yapmak için alt katta oturan kayınvalidesinin yanına indi. Dairenin boş olmasını fırsat bilen ve mahalleye dolmuşla geldikleri belirlenen kimliği belirsiz 2 kadın hırsız, eve girerek yatak odasındaki altınları buldu.

Şüpheliler, yaklaşık 12 dakika içerisinde altınları alıp kayıplara karıştı. Şüphelilerin binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

PARMAK İZİN ALTINDI

Kahvaltının ardından evine çıkan genç kadın, daire kapısının açık olduğunu görünce hemen yatak odasındaki gizli bölmeyi kontrol etti.

Altınların yerinde olmadığını fark eden kadın, durumu polise ve ailesine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, evde parmak izi incelemesi yaparak şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Düğün takıları 12 dakika içinde çalındı

'OSMANİYE'DE YAŞADIKLARINI DUYDUK'

Hırsızlık olayının üzerinden 13 gün geçmesine rağmen şüphelilerin henüz yakalanamadığını söyleyen damadın babası Aziz Atasoy, mağduriyetlerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Oğlum, 'Baba, altınlar şeytanın bile aklına gelmeyecek yerde' diyerek saklamıştı. 2 kadın gelip altınları çalıp gitti. Şüphelilerin yüzleri kameralarda net olarak belli. Osmaniye'de yaşadıklarını ve durumlarının iyi olduğunu duyduk. Emniyet güçlerimize güveniyoruz ve bir an önce yakalanmalarını istiyoruz."

Damadın dayısı Ahmet Baral ise yeğeninin araba satın almak ve borçlarını ödemek için altınları bir arada tuttuğunu belirterek, maddi zararlarının yaklaşık 1,5 milyon lira olduğunu ifade etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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