Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Düğün takıları 12 dakika içinde çalındı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Adana’da 1 ay önce dünyaevine giren genç çiftin, yatak odasında gizli bir bölmeye sakladıkları yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki düğün altınları çalındı. Dolmuşla mahalleye gelen 2 kadın hırsız, 12 dakika içinde çaldıkları altınlarla birlikte kayıplara karıştı.

Kaydet
|

Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, geçen 27 Ekim'de Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi.

1 ay önce evlenen 25 yaşındaki Mehmet Atasoy, düğünlerinde takılan ve yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki altınları beğendiği otomobili satın almak amacıyla yatak odasındaki komodinin gizli bölmesinde sakladı.

Olay günü Mehmet Atasoy işe giderken, eşi ise kahvaltı yapmak için alt katta oturan kayınvalidesinin yanına indi. Dairenin boş olmasını fırsat bilen ve mahalleye dolmuşla geldikleri belirlenen kimliği belirsiz 2 kadın hırsız, eve girerek yatak odasındaki altınları buldu.

Şüpheliler, yaklaşık 12 dakika içerisinde altınları alıp kayıplara karıştı. Şüphelilerin binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

PARMAK İZİN ALTINDI

Kahvaltının ardından evine çıkan genç kadın, daire kapısının açık olduğunu görünce hemen yatak odasındaki gizli bölmeyi kontrol etti.

Altınların yerinde olmadığını fark eden kadın, durumu polise ve ailesine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, evde parmak izi incelemesi yaparak şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Düğün takıları 12 dakika içinde çalındı
Başlık ResmiDüğün takıları 12 dakika içinde çalındı

'OSMANİYE'DE YAŞADIKLARINI DUYDUK'

Hırsızlık olayının üzerinden 13 gün geçmesine rağmen şüphelilerin henüz yakalanamadığını söyleyen damadın babası Aziz Atasoy, mağduriyetlerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Oğlum, 'Baba, altınlar şeytanın bile aklına gelmeyecek yerde' diyerek saklamıştı. 2 kadın gelip altınları çalıp gitti. Şüphelilerin yüzleri kameralarda net olarak belli. Osmaniye'de yaşadıklarını ve durumlarının iyi olduğunu duyduk. Emniyet güçlerimize güveniyoruz ve bir an önce yakalanmalarını istiyoruz."

Damadın dayısı Ahmet Baral ise yeğeninin araba satın almak ve borçlarını ödemek için altınları bir arada tuttuğunu belirterek, maddi zararlarının yaklaşık 1,5 milyon lira olduğunu ifade etti.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.