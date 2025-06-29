Düğünde atılan havai fişek ormanı yaktı! Salondakiler tahliye edildi

Bursa’da düğünde atılan havai fişek, düğün salonunun yanında bulunan otluk alanda yangın çıkardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, yoğun duman sebebi ile salondaki misafirler çıkarıldı.

Yangın, saat 22:00 sıralarında Mudanya yolu üzerinde bulunan otluk alanda çıktı. İddiaya göre, otluk alanın yanında bulunan düğün salonundan havai fişek atıldı.

KIVILCIMLAR OTLUK ALANA SIÇRADI

Havai fişekten çıkan ateş parçaları otluk alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler, otluk alanın arkasında bulunan ormana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. TOMA ekipleri ekiplerine yardım etti.

SALON BOŞALTILDI

Öte yandan, yoğun duman sebebiyle düğün salonu boşaltıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor