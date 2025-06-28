Bolu’daki orman yangını büyüyor! Alevler havadan görüntülendi

Bolu’nun Göynük ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını gece saatlerinde de kontrol altına alınamadı. Yangına karadan müdahale sürerken, alevler havadan görüntülendi.

Bolu'da alevlerin önüne geçilemiyor! Göynük'te bugün başlayan ve ormanlık alana yayılan yangına karşı saatlerdir süren mücadelede şuan için bir sonuç alınamadı. Yangına karşı havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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YANGIN GİDEREK BÜYÜYOR

Yangın saat 15.30 sıralarında Çatacık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangını söndürebilmek için ekipler ve köylüler seferber oldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, 136 personel, 30 araç ve 9 yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

Saatlerdir süren yangın gece de kontrol altına alınamadı. Yangına havanın kararmasıyla, helikopter müdahalesi edilemezken, yangını söndürmek için ekipler karadan müdahalesini sürdürmeye devam ediyor.

ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Yangına destek amacıyla çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Şu ana kadar yangından etkilenen herhangi bir vatandaşın bulunmadığı öğrenilirken, köylüler için henüz tahliye kararı alınmadı.

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Dik arazide çalışmakta zorlanan ekipler, alevlerle mücadeleye karadan ve havadan devam ederken, köyde yaşayan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangının etkilediği alanlar, dronla görüntülendi.