İhlas Haber Ajansı
Düğünde sahne almıştı! Çanakkale'de müzisyenin acı sonu
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki müzisyen 43 yaşındaki Güray Saygılı hayatını kaybetti.
Özetle DinleDüğünde sahne almıştı! Çanakkale'de müzisyenin acı...
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3. Sayfa 1 dk önce
Ayvacık'ta bir düğün eğlencesinin ardından otomobiliyle Çanakkale'ye doğru hareket eden 43 yaşındaki Güray Saygılı, Ezine yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve olay yerinde vefat etti.
- 43 yaşındaki Güray Saygılı, Ayvacık'ta bir düğün eğlencesi sonrası otomobiliyle Çanakkale'ye hareket etti.
- Saygılı, Ezine'nin Bahçeli köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.
- Otomobil bariyerlere çarptı.
- İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekipleri olay yerinde Güray Saygılı'nın vefat ettiğini tespit etti.
- Saygılı'nın cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Saat 02.30 sıralarında Ayvacık ilçesinde bir düğün eğlencesi için sahne alan 43 yaşındaki Güray Saygılı, otomobiliyle Çanakkale’ye doğru hareket etti.
Saygılı, Ezine’nin Bahçeli köyü yakınlarda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Saygılı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Saygılı’nın cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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