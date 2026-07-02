Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki müzisyen 43 yaşındaki Güray Saygılı hayatını kaybetti.

Saat 02.30 sıralarında Ayvacık ilçesinde bir düğün eğlencesi için sahne alan 43 yaşındaki Güray Saygılı, otomobiliyle Çanakkale’ye doğru hareket etti.

Saygılı, Ezine’nin Bahçeli köyü yakınlarda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Saygılı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Saygılı’nın cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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