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'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken polis memurunu yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Denizli'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü, çarptığı polis memurunu yaraladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Denizli-Aydın kara yolu Laodikya Köprüsü mevkisinde trafik uygulaması yapan ekipler, M.E. yönetimdeki otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmak isterken polis memuruna çarptı.

Sürücü, daha sonra önünde seyreden Ü.G. idaresindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken polis memurunu yaraladı - 1. Resim

POLİS HASTANDE, ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Yaralanan polis memuru, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sürücü M.E. ile yanındaki S.R. gözaltına alındı.

Zanlıların, hastanede yapılan ölçümde alkollü oldukları tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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