'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken polis memurunu yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2025 04:17 - Güncelleme: 10 Mayıs 2025 04:23 - Güncelleme:

Denizli'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü, çarptığı polis memurunu yaraladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Denizli-Aydın kara yolu Laodikya Köprüsü mevkisinde trafik uygulaması yapan ekipler, M.E. yönetimdeki otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmak isterken polis memuruna çarptı. Sürücü, daha sonra önünde seyreden Ü.G. idaresindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. POLİS HASTANDE, ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA Yaralanan polis memuru, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sürücü M.E. ile yanındaki S.R. gözaltına alındı. Zanlıların, hastanede yapılan ölçümde alkollü oldukları tespit edildi. 'nin Merkezefendi ilçesi Denizli-Aydın kara yolu Laodikya Köprüsü mevkisinde trafik uygulaması yapan ekipler, M.E. yönetimdeki otomobili durdurmak istedi. Ekiplerinihtarına uymayan sürücü, kaçmak isterken polis memuruna çarptı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz