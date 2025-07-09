Düzce’de cinayet: Tartıştığı kocasını bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Temmuz 2025 11:56 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 11:57 - Güncelleme:

Düzce'de bir kadın tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Aralarında çıkan tartışmanın aile içi bir mesele olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Karaca Mahallesi'ndeki binada meydana geldi. SÖZLÜ BAŞLADI, KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Edinilen bilgilere göre, B.Y. ve eşi Yusuf Y. arasında sözlü başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.Y. eline geçirdiği bıçakla saldırdığı Yusuf Y.'yi ağır yaraladı. OLAY YERİNDE CAN VERDİ İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, bıçaklanan Yusuf Y'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. B.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlgili Haber Yayla dönüşü bir aile faciayı yaşadı! Ölü ve yaralılar var Sinop'ta silahlı kavga: 1 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Melin Öztürk