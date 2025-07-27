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Edirne'de kan donduran olay! Ayçiçeği tarlasında başından vurulmuş kadın cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Edirne&#039;de kan donduran olay! Ayçiçeği tarlasında başından vurulmuş kadın cesedi bulundu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne'de ayçiçeği tarlasında 33 yaşındaki S.Ç.'nin başından tabancayla vurulmuş halde cesedi bulundu. Cinayet zanlısı olduğu belirlenen Z.D., Osmaniye'de yakalandı. Öldürülen kadın ve zanlı Z.D.'nin başka kişilerle evli ve 3'er çocukları olduğu öğrenildi.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde tarlada bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri S.Ç.'nin öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası S.Ç.'nin cansız bedeni, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edirne'de kan donduran olay! Ayçiçeği tarlasında başından vurulmuş kadın cesedi bulundu - 1. Resim

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bölgede geniş çaplı çalışma başlatırken, olay yerindeki delilleri titizlikle toplayan ekipler, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Edirne'de kan donduran olay! Ayçiçeği tarlasında başından vurulmuş kadın cesedi bulundu - 2. Resim

ZANLI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan çalışma ve teknik takip sonucu zanlının kimliği belirlendi. Osmaniye'ye kaçtığı belirlenen Z.D. ekiplerin çalışmasıyla saklandığı evde yakalandı. Edirne'ye getirilen cinayet zanlısı, jandarmadaki ifadesinde S.Ç.'yi silahla kafasından vurduğunu ve tarlaya attığını itiraf etti.

Edirne'de kan donduran olay! Ayçiçeği tarlasında başından vurulmuş kadın cesedi bulundu - 3. Resim

İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan öldürülen S.Ç. ve cinayet zanlısı Z.D'nin başka kişilerle evli ve 3'er çocukları olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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