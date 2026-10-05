Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Edirne'de kaza yapan otomobilden 9 göçmen çıktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin kaza yapması sonucu yabancı uyruklu 9 kişi yaralandı.

Kaydet
|

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirtilen düzensiz göçmenleri taşıyan M.A.G'nin kullandığı otomobil, NATO Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkararak takla attı.

İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

9 GÖÇMEN YARALANDI

Kazada yaralanan 9 düzensiz göçmenden 3'ü sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine, 6'sı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü M.A.G, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Edirne
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.