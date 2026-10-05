Edirne'de kaza yapan otomobilden 9 göçmen çıktı
Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin kaza yapması sonucu yabancı uyruklu 9 kişi yaralandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirtilen düzensiz göçmenleri taşıyan M.A.G'nin kullandığı otomobil, NATO Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkararak takla attı.
İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
9 GÖÇMEN YARALANDI
Kazada yaralanan 9 düzensiz göçmenden 3'ü sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine, 6'sı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü M.A.G, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.