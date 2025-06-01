Edirne'de kovalamaca esnasında alkol şişelerini polise fırlattılar! "Kaçmadım" deyip arkadaşını suçladı

Edirne'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan alkollü sürücü, lastiği patlamasına rağmen sokak sokak kovalandıktan sonra drone görüntüleriyle yakalandı. 1.01 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü ve 3 arkadaşı gözaltına alınırken, olay anında alkol şişelerini polise fırlattıkları ortaya çıktı.

Edirne'de huzur uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri asayiş uygulamaları sırasında Atatürk Mahallesi'nde 22 DZ 654 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan İ.O. yönetimindeki otomobil, hızla olay yerinden kaçtı.

Kaçan aracı takibe alan ekipler, sürücünün ana caddeden ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştığını belirledi. Kaçış sırasında otomobilin bir lastiğinin patlamasına rağmen kaçışını sürdüren sürücü, Atatürk Mahallesi içinde yakalandı.

ŞİŞELERİ POLİSE FIRLATTILAR

Polis ve alkolü sürücü kovalamacası ise dron ile havadan görüntülendi. Alkolü sürücülerin yakalanmamak için alkol şişelerini kovalamaca esnasında polislere fırlattığı belirtildi.

Otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, ters kelepçe takılan şüphelilerden biri, "Ben kaçmadım neden kaçayım, şoför kaçtı" diyerek kendini savundu, arkadaşına ise sitem etti.

Otomobilde yapılan aramada alkol şişeleri tespit edilirken, yapılan kontrollerde sürücü İ.O.'nun 1.01 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 4 şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.