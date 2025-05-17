Erzurum'da yanan araç küle döndü!

Erzurum'da bir araçta meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Feci yangın sonucu otomobil kullanılmaz hale geldi.

Erzurum'da 25 AEA 604 plakalı araçta henüz sebebi bilinmeyen şekilde dumanlar yükseldi. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Aziziye İlçesi çevre yolu Kahramanlar Mahallesi kavşağında meydana gelen araç yangını, Erzurum Büyükşehir Belediyesi organize sanayi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında araç kullanılmaz hale geldi. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayla ilgili ilgili inceleme başlatıldı.