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Erzurum'da yanan araç küle döndü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Erzurum&#039;da yanan araç küle döndü!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da bir araçta meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Feci yangın sonucu otomobil kullanılmaz hale geldi.

Erzurum'da 25 AEA 604 plakalı araçta henüz sebebi bilinmeyen şekilde dumanlar yükseldi. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Erzurum'da yanan araç küle döndü! - 1. Resim

Aziziye İlçesi çevre yolu Kahramanlar Mahallesi kavşağında meydana gelen araç yangını, Erzurum Büyükşehir Belediyesi organize sanayi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Erzurum'da yanan araç küle döndü! - 2. Resim

Yangında araç kullanılmaz hale geldi. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayla ilgili ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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