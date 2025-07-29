Esenyurt'ta korkunç görüntüler! Gündüz vakti boş arazide uyuşturucu içtiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Temmuz 2025 15:18 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 15:37 - Güncelleme:

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Esenyurt'ta gündüz vakti boş arazide bir grubun uyuşturucu madde içtiği anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Ekipler olay yerine intikal ederken görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde bir grup sabah saatlerinde otluk alanda uyuşturucu madde kullandı. Uyuşturucunun etkisiyle sersemleşen şahısların arazide uyuşturucu madde yapımı için bidonlar da bulundurdukları belirlendi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İlgili Haber Ümraniye'deki silahlı şiddet sonrası şoke eden savunma! "Olaydan 3 saat sonra kahve içtik" ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alırken, uyuşturucu madde kullanan şahısların o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İlgili Haber Pasajda gece yarısı dehşet! 12 yaşındaki çocuk önce takip edildi sonra öldürüldü Görüntülerde, şahısların uyuşturucu tükettikleri anlar ve polis ekiplerinin şahısları gözaltına aldığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar