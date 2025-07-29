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Esenyurt'ta korkunç görüntüler! Gündüz vakti boş arazide uyuşturucu içtiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta gündüz vakti boş arazide bir grubun uyuşturucu madde içtiği anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Ekipler olay yerine intikal ederken görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde bir grup sabah saatlerinde otluk alanda uyuşturucu madde kullandı.

Uyuşturucunun etkisiyle sersemleşen şahısların arazide uyuşturucu madde yapımı için bidonlar da bulundurdukları belirlendi.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. 

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alırken, uyuşturucu madde kullanan şahısların o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şahısların uyuşturucu tükettikleri anlar ve polis ekiplerinin şahısları gözaltına aldığı anlar yer aldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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