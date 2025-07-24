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Yer: Esenyurt! Sopayla saldırdı, meydan dayağı yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul, Esenyurt, Yol Verme Tartışması, Saldırı, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, yol verme tartışması nedeniyle elindeki sopayla bir kişiye saldıran genç, bir süre sonra neye uğradığını şaşırdı. Saldırıya uğrayan kişi ve çevredeki esnaf, genci tekme ve sopalarla darbetti. Vatandaşların araya girmesiyle linçten kurtarılan genç, yaşadığı olayın ardından pişman olduğunu söylerken yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol verme nedeniyle bir genç ile motosikletli arasında tartışma çıktı. 

SOPAYLA SALDIRDI, MEYDAN DAYAĞI YEDİ

Kısa sürede taraflar ayrılırken, genç öfkesine hakim olamayarak çevreden bulduğu sopayı ayağıyla kırdı. Elindeki sopa parçasıyla motosikletli adama saldıran genç, bir adamın müdahalesiyle durduruldu. Ardından ise önce motosiklet sürücüsü, ardından ise çevredeki esnaf gence meydan dayağı attı. 

ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Sopa, tekme ve yumrukların hedefi olan genç ise yine çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılırken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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