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Esenyurt'ta asansörde taciz! O kargocu cezaevine gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Esenyurt&#039;ta asansörde taciz! O kargocu cezaevine gönderildi
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta paket bırakmak için binaya giren bir kargocu, asansörde denk geldiği kadını taciz etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz salı günü yaşanan taciz olayı sosyal medyanın gündemine oturdu.

İddiaya göre, lüks bir siteye kargo teslimatı bahanesiyle gelen kargo görevlisi şahıs, asansöre beraber bindiği 24 yaşındaki kadını taciz etti. Saldırgan şahsın tacizi, kadın asansörden indikten sonra da devam etti.

Kadının çığlık atarak yardım istemesi ile paniğe kapılıp kaçan tacizci ihbar üzerine yapılan araştırma sonucundan polis tarafından yakalandı.

Esenyurt'ta asansörde taciz! O kargocu cezaevine gönderildi - 1. Resim

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

R.L. isimli kargo şirketi görevlisi 17 Temmuz Perşembe günü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan cezaevine konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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