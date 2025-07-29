Pasajda gece yarısı dehşet! 12 yaşındaki çocuk önce takip edildi sonra öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Temmuz 2025 14:24 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 14:34 - Güncelleme:

Cinayet, Kovalamaca, Çocuk, Haber

Mersin'de bir pasajda 24 yaşındaki N.U. ile 12 yaşındaki Eyüp Can Güner arasında gece yarısı kovalamaca yaşandı. Sabah saatlerinde çocuğun cansız bedeni bulundu. Güner'in yüksekten düştüğü ve vücudunda kesici alet izlerinin olduğu tespit edildi.

Korkunç olay Mersin'in Anamur ilçesindeki bir pasajda yaşandı. Pasajda dönercide çalışan 24 yaşındaki N.U. ile 12 yaşındaki Eyüp Can Güner arasında saat 04.00 sularında bilinmeyen nedenle kovalamaca yaşandı. Güner'in pasajda yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. OLAY YERİNDE CAN VERDİ İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. İlgili Haber Karısını vuran adamdan skandal savunma! VÜCUDUNDA KESİK İÇİNDE! İlk incelemede yüksekten düştüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu tespit edilen Güner'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlgili Haber Olay yeri Tekirdağ: Kızının erkek arkadaşının darbettiği baba hayat savaşı veriyor Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli N.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Çağla Çağlar