Olay yeri Tekirdağ: Kızının erkek arkadaşının darbettiği baba hayat savaşı veriyor
Tekirdağ'da aynı iş yerinde çalışan baba ve kızı arasındaki tartışmaya kızın erkek arkadaşı da dahil oldu. Kavgaya dönüşen olayda Ö.C. kız arkadaşının babasını ağır şekilde yaraladı.
Olay Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşandı. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada beraber çalışan baba R.Ç. ile kızı S.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
S.Ç’nin aynı fabrikada çalışan erkek arkadaşı Ö.C. de tartışmaya dahil oldu.
BABA ENTÜBE EDİLDİ
Ö.C. ile baba R.Ç. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. R.Ç, Ö.C'nin yumruklu saldırına uğrayarak bayıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince duran kalbi masajla çalıştırılan R.Ç, entübe edilerek Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şüpheli Ö.C. ise polis tarafından gözaltına alındı.