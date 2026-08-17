Antalya'da evinde eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan ve 4 saatlik ikna çalışmasının ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın intihara kalkıştığı anlarda sosyal medyadan canlı yayın açtığı öğrenildi.

Dün saat 08.30 sıralarında Alanya ilçesi Kestel Mahallesi’nde Mustafa E. isimli şahıs, evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaraladı.

Şahıs daha sonra olay yerinin yaklaşık 200 metre uzağında bulunan 5 katlı bir binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eşini ve kayınvalidesini yaralayıp intihara kalkıştı! Bir de sosyal medyadan canlı yayın açmış

4 SAATİN SONUNDA İKNA EDİLDİ

Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Mustafa E.’nin ikna edilmesi için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmelerin ardından şahıs bulunduğu binadan indirildi ve gözaltına alındı.

Eşini ve kayınvalidesini yaralayıp intihara kalkıştı! Bir de sosyal medyadan canlı yayın açmış

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN AÇMIŞ

Mustafa E.'nin olay sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın açarak, "Şu anda Alanya’da bir inşaat firmasının 4. katındayım. Birazdan intihar edeceğim. Karımı sabah vurdum. Namusumu temizledim, ne oldu bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben namuslu, şerefli adamım. Hakkınızı helal edin. Birazdan intihar edeceğim. Benim çocuklarıma sahip çıkın. 5 çocuğum var, yetim kalacaklar" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Eşini ve kayınvalidesini yaralayıp intihara kalkıştı! Bir de sosyal medyadan canlı yayın açmış

TUTUKLANDI

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa E. sabah saatlerinde Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe çıkarılan Mustafa E. mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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