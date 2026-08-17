Eski eşinin kocasını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay

Kocaeli'nde bir adam, eski eşinin kocasını silahla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendine ateş eden şahıs, hastaneye kaldırıldı. Şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Bugün saat 12.00 sıralarında İzmit Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda edinilen bilgiye göre R.A., eski eşinin evli olduğu M.K.'ye silahla ateş etti.

ESKİ EŞİNİN KOCASINI ÖLDÜRDÜ

Ağır yaralanan M.K. apartmanın önünde yere yığılırken, R.A. ise daha sonra apartmana çıkarak silahla kendine ateş etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eski eşinin kocasını öldürüp intihara kalkıştı! Kan donduran olay

ŞÜPHELİ DE ÖLDÜ

Şüpheli R.A. ise sağlık ekipleri tarafından apartmanın içerisinden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Eski eşinin kocasını öldürüp intihara kalkıştı! Kan donduran olay

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası