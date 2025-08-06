Eski kocasını yere yatırıp tekme tokat dövdü!

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde bir kadın, eski eşiyle cadde üzerinde karşılaşınca öfkeye kapıldı. Eski kocasını cadde ortasında yakalayan kadın, dolandırıldığını öne sürerek şahsı darbetmeye başladı.

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VATANDAŞLAR ELİNDEN ALAMADI

Yere yatırdığı adamı tekme tokat döven kadını çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, öfkeli kadını zorlukla sakinleştirirken, tarafları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

O ANLAR KAMERADA

Kadının "Bizi dolandırdın" dediği anlar ise kamera tarafından görüntülendi.