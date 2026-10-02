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Eskişehir'de 2 otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

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Eskişehir'de 2 otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Başlık ResmiEskişehir'de 2 otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, B.A. idaresindeki 26 AIY 556 plakalı otomobil ile M.A.Y. idaresindeki 61 AIT 569 plakalı otomobil, Yenibağlar Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 26 AIY 556 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen yaya K.C'ye ve park halindeki 06 BPS 339 plakalı otomobile çarparak durdu.

Eskişehir'de 2 otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Başlık ResmiEskişehir'de 2 otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.A, B.A, S.M, O.B. ile yaya K.C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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