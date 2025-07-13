Eskişehir'de operasyon! Suç makinesi yakalandı

Eskişehir'de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 32 ayrı suçtan aranması bulunduğu belirlenen E.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerininin aranan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 'Bilişim Sistemleri Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma', 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak' ile 'Şantaj' suçları olmak üzere toplam 19 yıl 4 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. isimli şahıs yakalandı.

8 bin 440 TL kesinleşmiş para cezası bulunduğu ve 32 ayrı suçtan arandığı belirlenen şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.