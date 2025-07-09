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Eskişehir'de parkta kavga: 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Eskişehir&#039;de parkta kavga: 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'ndeki Mithat Körler Parkı'nda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında S.T. (14) isimli çocuk, karın bölgesinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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