Evine girdiği kadını öldürüp altınlarını çaldı! Katil kimliği günler sonra ortaya çıktı
Gaziantep'te evinde öldürülen 59 yaşındaki Saniye Yaşar'ın cinayetindeki sır perdesi günler sonra aralandı. Ekiplerin titiz çalışması sonrası kadını katledip altınlarını çalan şahsın apartman görevlisi M.Ö. olduğu ortaya çıktı. Operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı.
- Olay, 17 Haziran'da İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.
- Saniye Yaşar'ı komşuları evinden gelen sesler üzerine ihbar etti.
- Yaşar, evinde silahla vurulmuş ve kanlar içinde bulunmuştu.
- Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yaşar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, 59 yaşındaki kadını öldürerek altınlarını çalan şüpheliyi M.Ö. olarak tespit etti.
- Şüpheli, Saniye Yaşar'ın yaşadığı apartmanın görevlisi olarak belirlendi ve operasyonla gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan şüpheli M.Ö., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 17 Haziran'da İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Saniye Yaşar'ın (59) evinden gelen sesleri duyan komşuları ve vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.
EKİPLER KANLAR İÇİNDE BULDU
Ekipler, girdikleri evde Saniye Yaşar'ı silahla vurulmuş halde yerde kanlar içinde bulmuştu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
ÖLDÜRÜP ALTINLARINI ÇALDI
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin günler süren titiz çalışması sonucu 59 yaşındaki kadını öldürerek, altınlarını çalan şüpheli ve katil zanlısı olarak M.Ö. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının Saniye Yaşar'ın yaşadığı apartmanın görevlisi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.