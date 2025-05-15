Hırsızı görünce şoka girip, engelli kaldı! Daha acı haber geldi, 34 gün oldu ama...

Adana'da 5 yıl önce eve giren hırsızla karşılaşan Ramazan Hakseven, girdiği şok sonrası zihinsel engelli oldu. Gencin 34 gündür kayıp olduğunu söyleyen acılı aile, "Oğlum ilaçsız yaşayamaz. Ondan hiç haber alamadık. Benim artık ağlamaktan gözlerim görmez hale geldi" ifadeleriyle yardım istedi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 11 Nisan'da yaşanan olayda, yüzde 40 zihinsel engelli 31 yaşındaki Ramazan Hakseven, evinden çıktı ve sırra kadem bastı.

Çocuklarını kendi imkanlarıyla bulamayan aile durumu ekiplere haber verdi. Yapılan aramalara rağmen Hakseven bulunamadı. 34 gündür haber alınamayan Ramazan Hakseven'ın ailesi; hayatından endişe ederek görenlerden yardım istedi.

HER ŞEY 5 YIL ÖNCE BAŞLADI

Öte yandan Ramazan Hakseven'in 5 yıl önce üniversite eğitimi sırasında eve giren bir hırsızla karşı karşıya geldikten sonra zihinsel engelli olduğu belirtildi.

"HIRSIZI GÖRÜNCE ZİHİNSEL ENGELLİ OLDU"

Anne Gülizar Hakseven (68), oğlundan 34 gündür haber alamadıklarını çok perişan olduklarını söyledi. Hakseven, oğlunun yüzde 40 zihinsel engelli olduğunu belirterek, "Oğlum Tokat'ta bundan 5 yıl önce iktisat bölümünde okurken, Adana'da olduğu sırada eve hırsız girdi. Oğlum hırsızla karşılaşınca şoka girdi. Daha sonra girdiği şoktan dolayı yüzde 40 zihinsel engelli oldu. İlaçlar kullanarak hayatını devam ettiriyordu" dedi.

34 gündür çok perişan olduklarını anlatan anne Hakseven,"Oğlum ilaçsız yaşayamaz. Ondan hiç haber alamadık. Polise de başvurduk ancak bir sonuç çıkmadı. Benim oğlum engelli Allah rızası için o bulunsun. Benim artık ağlamaktan gözlerim görmez hale geldi" diyerek yardım istedi.