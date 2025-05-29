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Fatih'te eski koca dehşet saçtı! Boşandığı eşinin sevgilisini sokakta katletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fatih&#039;te eski koca dehşet saçtı! Boşandığı eşinin sevgilisini sokakta katletti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kan donduran olay İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana geldi. Sezgin D., geçen yıl boşandığı karısının ilişki yaşadığı Mehmet U.’yu taksiden indiği esnada bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan Sezgin D. ve boşandığı eşi Nursen K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Korkunç olay dün gece saatlerinde Fatih ilçesinde meydana geldi. İki çocuğu bulunan Sezgin D. (42) ve Nursen K. (48) çifti geçtiğimiz yıl boşandı. Boşanmalarına rağmen eski eşiyle aynı evde yaşayan Nursen K.'nin bir süredir Mehmet U. (54) ile ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Boşandığı karısının Mehmet U. İle mesajlarını gören Sezgin D. durum karşısında deliye döndü. Sezgin D., Mehmet U. İle konuşmak istedi ve bunun için karısından Mehmet U.’yu evlerinin önüne çağırmasını istedi. Bunun üzerine bir taksiyle çiftin evlerinin önüne gelen Mehmet U., taksiden indiği sırada şüpheli Sezgin D. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sezgin D., saldırının ardından olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Mehmet U.’nun taksici tarafından hastaneye götürüldüğü ve hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede şüpheli Sezgin D. ve Nursen K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri için emniyete getirilen çift buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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