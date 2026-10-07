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Fethiye Babadağ'da Rus yamaç paraşütü pilotu kayalıklara çakıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da, eğitim uçuşu gerçekleştirmek için ilçeye gelen 37 yaşındaki Rus uyruklu şahıs, tekli uçuş sırasında kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütü uçuş eğitimi almak için ilçeye gelen 37 yaşındaki Rus vatandaşı Aleksandr K., Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metredeki pistine çıktı. Hazırlıkların ardından tekli atlayış yapan Aleksandr K, henüz belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Fethiye Babadağda Rus yamaç paraşütü pilotu kayalıklara çakıldı
Başlık ResmiFethiye Babadağda Rus yamaç paraşütü pilotu kayalıklara çakıldı

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Bölgeye gelen ekiplerce yapılan kontrolde, yamaç paraşütü pilotu Aleksandr K.'nın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.

Fethiye Babadağda Rus yamaç paraşütü pilotu kayalıklara çakıldı
Başlık ResmiFethiye Babadağda Rus yamaç paraşütü pilotu kayalıklara çakıldı

Kurtarma ekiplerince bölgeden yola taşınan Aleksandr K'nin cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Fethiye
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