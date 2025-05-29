Film değil, gerçek: Şehir şehir gezip çatılara çıkıyor!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, daha önce birçok kentte 100'ün üzerinde intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen bir kişi, çıktığı binanın çatısından ekiplerin uzun süren çabasıyla indirildi. Olayı film izler gibi izleyen kalabalığın tepkisizliği ise dikkat çekti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısına çıkan ve daha önce farklı şehirlerde 100'ün üzerinde intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen şahıs, ekiplerin yoğun çabaları neticesinde çıktığı yerden indirildi.

Olay, Sakarya'nın en işlek noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 4 katlı bir binanın çatısına çıkan İ.A. (33), paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan polis ve sağlık ekipleri İ.A.'yı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise muhtemel bir atlama durumuna karşı önlem aldı. Saatler süren ikna çalışmalarının ardından şahıs, çatıdan indirildi.

ŞEHİR ŞEHİR GEZİP 100'ÜN ÜZERİNDE GİRİŞİMDE BULUNMUŞ

İ.A.'nın daha önce birçok şehirde benzer şekilde çatılara çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ve bu intihar girişimi sayısının 100'ü aştığı öğrenildi.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Öte yandan, olay esnasında toplanan kalabalığın davranışları ise dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların birçoğu yaşananları adeta bir gösteri izler gibi izleyip cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti.