Foça'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Foça'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için ekip sayısına takviye yapıldı.
İzmir'in Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
EKİP SAYISI ARTIRILDI
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, rüzgârın da etkisiyle büyüyen ve geniş alana yayılan yangını söndürmek için ekip sayısına takviye yaptı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Çağla Çağlar