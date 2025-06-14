Foça'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde

Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Haziran 2025 13:51 - Güncelleme: 14 Haziran 2025 14:27 - Güncelleme:

Foça'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için ekip sayısına takviye yapıldı.

İzmir'in Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. İlgili Haber Mersin'de pamuk fabrikasında yangın! Kara dumanlar göğe yükseldi Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. EKİP SAYISI ARTIRILDI İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, rüzgârın da etkisiyle büyüyen ve geniş alana yayılan yangını söndürmek için ekip sayısına takviye yaptı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Çağla Çağlar