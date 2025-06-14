Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Foça'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde

Foça'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Foça'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için ekip sayısına takviye yapıldı.

İzmir'in Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Foça'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Foça'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde - 2. Resim

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

EKİP SAYISI ARTIRILDI

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, rüzgârın da etkisiyle büyüyen ve geniş alana yayılan yangını söndürmek için ekip sayısına takviye yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

KYK bursu yazın yatar mı? 2025 Haziran ayında KYK bursu yatacak mı?GTi efsanesi geri döndü: Karşınızda 280 HP’lik Peugeot E-208 GTi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çocuk istismarı suçlusuna film gibi operasyon! Kıskıvrak yakalandı - 3. SayfaÇocuk istismarı suçlusuna film gibi operasyon!Refüje çarpıp takla attı, başka bir araca daha çarptı! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaRefüje çarpıp takla attı, başka bir araca daha çarptı! Çok sayıda yaralı varAllah böyle ölüm vermesin: 3 çocuk şimdi hem yetim hem öksüz... - 3. SayfaAllah böyle ölüm vermesin: 3 çocuk şimdi hem yetim hem öksüzAsker eğlencesinden cenaze çıktı! 18 yaşındaki Deniz feci şekilde can verdi: Katili babası teslim etti - 3. SayfaAsker eğlencesinden cenaze çıktı! 1Navigasyon yanlış yolu gösterdi, Manisalı aile canından oluyordu! 3'ü çocuk 5 yaralı var - 3. SayfaNavigasyon yanlış yönlendirdi, dehşeti yaşadılarEyüpsultan'da aynı noktada İETT otobüsü kazaları! Anbean kameraya yansıdı - 3. SayfaAynı noktada 2 İETT otobüsü kazası! Anbean kameraya yansıdı
Sonraki Haber Yükleniyor...