Gaziantep'in Nizip ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle bir kişiyle tartışan kadın, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle sokağa çıkarak havaya ateş açtı. Çevredekilerin korku dolu anlar yaşadığı olay cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri tarafından ikna edilen kadın gözaltına alındı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir şahısla tartışma yaşayan kadın, arabasından aldığı pompalı tüfekle sokağa çıkarak havaya ateş açtı. Yaralananın bulunmadığı olay cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken ikna edilen kadın gözaltına alındı.

Olay, Nizip ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Öne sürülene göre, Ş.T. adlı bir kadın, alacak verecek meselesi sebebiyle bir şahısla tartıştı. Ş.T. adlı kadın, tartışmanın ardından arabasında olan pompalı tüfeği alıp sokağa çıktı. Sokakta etrafındakilere bağıran kadın, bir süre sonra rastgele havaya ateş açtı, ardından ise karşısındaki şahısla tartışmaya devam etti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

POLİSLER İKNA ETTİ

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, elinde pompalı tüfekle bekleyen kadını kısa süre sonra ikna edip gözaltına aldı. Kadının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Yaralananın olmadığı olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala