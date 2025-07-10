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Gece yarısı ortalık karıştı, polis havaya ateş açtı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gece yarısı ortalık karıştı, polis havaya ateş açtı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
Gaziantep, Trafik Kazası, Zincirleme Kaza, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası taraflar birbirine girdi, adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Polis havaya ateş açıp biber gazı sıkarak öfkeli şahısları ayırdı. Gözaltına alınan 12 kişi ise karakola götürüldü.

Kaza, Gaziantep'in Beykent Mahallesi 85004 No'lu sokakta meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 BFP 21 plakalı otomobil, 27 T 1302 plakalı ticari taksi ve 27 ANT 638 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucu yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.

Gece yarısı ortalık karıştı, polis havaya ateş açtı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var - 1. Resim

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralananları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Gece yarısı ortalık karıştı, polis havaya ateş açtı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var - 2. Resim

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gece yarısı ortalık karıştı, polis havaya ateş açtı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var - 3. Resim

KAZA SONRASI KAVGA ÇIKTI

Kaza sonrası taraflar arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taşların ve sopaların konuştuğu olayda çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Gece yarısı ortalık karıştı, polis havaya ateş açtı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var - 4. Resim

POLİS BİBER GAZI İLE AYIRDI

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından havaya ateş edilerek ve biber gazı kullanılarak sonlandırılan kavgada, olaya karıştığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gece yarısı ortalık karıştı, polis havaya ateş açtı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var - 5. Resim

Gece yarısı ortalık karıştı, polis havaya ateş açtı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var - 6. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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