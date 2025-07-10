Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Giresun'da yamaçtan yuvarlanan araçta can pazarı: Yaralılar var

Giresun'da yamaçtan yuvarlanan araçta can pazarı: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Giresun&#039;da yamaçtan yuvarlanan araçta can pazarı: Yaralılar var
Trafik Kazası, Yaralanma, Giresun, Espiye, Yamaç, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Giresun'un Espiye ilçesinde hafif ticari aracın yamaçtan yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Giresun'un Espiye ilçesinin Sakarya köyü Kunduz mevkisinde S.S. (69) idaresindeki hafif ticari araç, yamaçtan yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki A.S. (74), E.Ç. (14) ve A.S. (59), kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü ne açıklayacak? Gözler Cumartesi sabahına çevrildiPakistan'dan nükleer gözdağı: Saldırı girişimi felaketle sonuçlanır!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da korkunç kaza! Piknikten dönerken uçuruma yuvarlandılar - 3. SayfaPiknikten dönerken uçuruma yuvarlandılarKocaeli'de yasaklı plajda can pazarı yaşandı! Suya 3 arkadaş girdi, 1’i çıkamadı - 3. SayfaYasaklı plajda can pazarı yaşandı!Takside zor oyun... Çözene indirim yapıyor! Hırslanıp ‘Yolu biraz daha uzat' diyorlar - 3. SayfaTakside zor oyun... Çözene indirim yapıyorYangınla mücadele sırasında pes dedirten olay! 'Alanı boşaltın' diyen itfaiye ekibine saldırdılar! - 3. Sayfa'Alanı boşaltın' diyen itfaiye ekibine saldırdılar!Kahramanmaraş'ta kanlı infaz: Önce aracına çarptı, sonra kurşun yağdırdı - 3. SayfaÖnce aracına çarptı, sonra kurşun yağdırdıSivas'ta firari casus yakayı ele verdi! Cezaevine gönderildi - 3. Sayfa15 yıl hapisle aranıyordu! Firari casus yakayı ele verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...