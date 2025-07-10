Giresun'da yamaçtan yuvarlanan araçta can pazarı: Yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Giresun'un Espiye ilçesinde hafif ticari aracın yamaçtan yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.
Giresun'un Espiye ilçesinin Sakarya köyü Kunduz mevkisinde S.S. (69) idaresindeki hafif ticari araç, yamaçtan yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki A.S. (74), E.Ç. (14) ve A.S. (59), kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir