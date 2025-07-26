Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Göksu Nehri’nde acı son! Ramazan Gökmen boğularak can verdi

Göksu Nehri’nde acı son! Ramazan Gökmen boğularak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Göksu Nehri’nde acı son! Ramazan Gökmen boğularak can verdi
Karaman, Boğulma, Ölüm, Serinlemek, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karaman’da 23 yaşındaki Ramazan Gökmen, serinlemek için girdiği Göksu nehrinde boğularak hayatını kaybetti. Gökmen’in ölümü sevenlerini hüzne boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olay, merkeze bağlı Bucakışla köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Gökmen (23), serinlemek için Bıçakçı köprüsü mevkiinde Göksu nehrine girdi. 

ÇIRPINIRKEN GÖRDÜLER

Bir süre sonra Gökmen’in suda çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

KURTARILAMADI

Sudan çıkarılan Gökmen, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ramazan Gökmen’in cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Her şey 25 saniyede olmuş... İşte satırla katledilen hemşire Sevcan'ın son anlarıUraloğlu açılışını yaptı! Tünel bittiğinde 15 dakikalık yol, 3 dakikaya düşecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rize’de çay toplamaya giderken kabusu yaşadılar! 2 can gitti - 3. SayfaRize’de çay toplamaya giderken kabusu yaşadılar! 2 can gittiAdana’da evlat dehşeti! Yürek yakan olayda karar çıktı - 3. SayfaAdana’da evlat dehşeti! Yürek yakan olayda karar çıktıKarşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı! 3 ölü, 2 yaralı - 3. SayfaKarşı şeride geçen otomobil dehşet saçtıDüğün gününü zehre bulayan elti! Böyle tuzak görülmedi... "Tansiyon hastası oldum" - 3. SayfaBöyle tuzak görülmedi... "Tansiyon hastası oldum"Evdeki gizli buluşma kanlı bitti: Sevgilisini öldürdü, kendini vurdu, eşine mesaj attı - 3. SayfaSevgilisini öldürdü, kendini vurdu, eşine mesaj attı8 kilo altın için silahlı saldırı! Teslim olmayan gaspçılar polise ateş açtı - 3. Sayfa8 kilo altın çaldılar, polise ateş açtılar! 4 yaralı
Sonraki Haber Yükleniyor...