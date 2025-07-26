Göksu Nehri’nde acı son! Ramazan Gökmen boğularak can verdi

Karaman’da 23 yaşındaki Ramazan Gökmen, serinlemek için girdiği Göksu nehrinde boğularak hayatını kaybetti. Gökmen’in ölümü sevenlerini hüzne boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olay, merkeze bağlı Bucakışla köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Gökmen (23), serinlemek için Bıçakçı köprüsü mevkiinde Göksu nehrine girdi.

ÇIRPINIRKEN GÖRDÜLER

Bir süre sonra Gökmen’in suda çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sudan çıkarılan Gökmen, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ramazan Gökmen’in cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.