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Rize’de çay toplamaya giderken kabusu yaşadılar! 2 can gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Rize’de çay toplamaya giderken kabusu yaşadılar! 2 can gitti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize’nin Pazar ilçesinde çay toplamaya gidenleri taşıyan panelvan minibüs devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Yavuz köyünde sabah 08.30 sıralarında meydana geldi. 

Rize’de çay toplamaya giderken kabusu yaşadılar! 2 can gitti - 1. Resim

UÇURUMA YUVARLANDI

Edinilen bilgiye göre, A.K. (47) idaresindeki panelvan minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik yüksekten alt yola devrildi. 

Rize’de çay toplamaya giderken kabusu yaşadılar! 2 can gitti - 2. Resim

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, çay toplamaya gittikleri öğrenilen araçtaki yolculardan Fatma Kambur (54) ile Emine Kambur (57) hayatını kaybetti. 

Rize’de çay toplamaya giderken kabusu yaşadılar! 2 can gitti - 3. Resim

Yaralanan sürücü A.K. ile M. A. K. (14) ve İ. K. (12) ise ilk müdahalenin ardından Pazar ve Rize'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Rize’de çay toplamaya giderken kabusu yaşadılar! 2 can gitti - 4. Resim

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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