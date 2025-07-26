Rize’de çay toplamaya giderken kabusu yaşadılar! 2 can gitti

Rize’nin Pazar ilçesinde çay toplamaya gidenleri taşıyan panelvan minibüs devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Yavuz köyünde sabah 08.30 sıralarında meydana geldi.

UÇURUMA YUVARLANDI

Edinilen bilgiye göre, A.K. (47) idaresindeki panelvan minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik yüksekten alt yola devrildi.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, çay toplamaya gittikleri öğrenilen araçtaki yolculardan Fatma Kambur (54) ile Emine Kambur (57) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü A.K. ile M. A. K. (14) ve İ. K. (12) ise ilk müdahalenin ardından Pazar ve Rize'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.