Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı! 3 ölü, 2 yaralı

Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçen araç, bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara-İstanbul yolu Kahramankazan yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek A.D. yönetimindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücüsü öğrenilemeyen otomobildeki R.G., Z.G. ve H.İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçtaki sürücü A.D. ve B.A. ise yaralandı. Yaralanan A.D. ve B.A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.