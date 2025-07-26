Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı! 3 ölü, 2 yaralı

Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı! 3 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara, Kaza, Ölüm, Yaralanma, İnceleme, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçen araç, bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara-İstanbul yolu Kahramankazan yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek A.D. yönetimindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı! 3 ölü, 2 yaralı - 1. Resim

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücüsü öğrenilemeyen otomobildeki R.G., Z.G. ve H.İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçtaki sürücü A.D. ve B.A. ise yaralandı. Yaralanan A.D. ve B.A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

50 milyon dolar iddialarına cevap! Serdar Ortaç kumarda kaybettiği gerçek rakamı açıkladıBelçika'da içme suyunda PFAS zehri! Yıllarca gizlenmiş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana’da evlat dehşeti! Yürek yakan olayda karar çıktı - 3. SayfaAdana’da evlat dehşeti! Yürek yakan olayda karar çıktıDüğün gününü zehre bulayan elti! Böyle tuzak görülmedi... "Tansiyon hastası oldum" - 3. SayfaBöyle tuzak görülmedi... "Tansiyon hastası oldum"Evdeki gizli buluşma kanlı bitti: Sevgilisini öldürdü, kendini vurdu, eşine mesaj attı - 3. SayfaSevgilisini öldürdü, kendini vurdu, eşine mesaj attı8 kilo altın için silahlı saldırı! Teslim olmayan gaspçılar polise ateş açtı - 3. Sayfa8 kilo altın çaldılar, polise ateş açtılar! 4 yaralıBaşakşehir'de korkutan fabrika yangını! Ekipler müdahale etti - 3. SayfaBaşakşehir'de korkutan fabrika yangını! Ekipler müdahale ettiTEM'deki kazada feci son! Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı... Ağır yaralanan hostes hayatını kaybetti - 3. SayfaAğır yaralanan hostes hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...